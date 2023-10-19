На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
Четвер, 19 жовтня 2023, 03:12
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники проводять мобілізацію місцевих до лав свого війська.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Так, на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як місцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних.
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При цьому "уточнити дані" мають всі чоловіки регіону".
Деталі: ЦНС уточнює, що раніше окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.
Спротив додає: "Мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців".
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