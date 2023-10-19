Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 03:12

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики проводят мобилизацию местных в ряды своего войска.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так, на Херсонщине зафиксированы случаи вручения повесток именно на мобилизацию, после того как местные пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных.

Реклама:

При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона".

Детали: ЦНС уточняет, что ранее оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

Сопротивление добавляет: "Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияХерсонская областьмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
оккупация
Чернигов и Харьков в первый день вторжения. Оккупация юга. 24.02: Реконструкция. Часть 5
В Крыму оштрафовали мужчин за песню "Доброго вечора, ми с Украины"
Оккупанты засыпали две трети русла реки Кальмиус в Маруполе для обустройства переправы
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: