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На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 03:12

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики проводят мобилизацию местных в ряды своего войска.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так, на Херсонщине зафиксированы случаи вручения повесток именно на мобилизацию, после того как местные пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных.

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При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона".

Детали: ЦНС уточняет, что ранее оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

Сопротивление добавляет: "Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев".

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Темы: оккупацияХерсонская областьмобилизация
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