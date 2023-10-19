На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
Четверг, 19 октября 2023, 03:12
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики проводят мобилизацию местных в ряды своего войска.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Так, на Херсонщине зафиксированы случаи вручения повесток именно на мобилизацию, после того как местные пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных.
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При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона".
Детали: ЦНС уточняет, что ранее оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.
Сопротивление добавляет: "Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев".
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