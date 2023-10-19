Через зростання потенціалу ісламістського екстремізму та тероризму Австрія підвищила рівень терористичної загрози до другого найвищого рівня.

Джерело: Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, міністра оборони країни Клаудіу Таннер, директора Управління державного захисту та розвідки (DSN) Австрії Омара Хайяві-Пірхнера

Пряма мова Карнера: "На основі поточної оцінки ситуації розвідувальними службами рівень попередження зараз підвищується, а саме – до "високого" рівня. Це – четвертий з п'яти рівнів попередження, який буде введено в дію негайно".

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Деталі: Міністр нагадав, що відразу після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в Австрії було значно посилено заходи безпеки навколо єврейських та ізраїльських установах.

За його словами, спецпідрозділи МВС збільшать свою присутність у публічних місцях та місцях скупчення людей у різних частинах країни. Крім того, збройні сили Австрія посилять свою допомогу поліції у забезпеченні безпеки та охорони визначених будівель.

Зі свого боку, міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер повідомила, що до забезпечення охорони будівель, у тому числі єврейських установ, у Відні буде додатково залучено 90 військовослужбовців, передусім, зі складу військової поліції. Таким чином, кількість залученого до цих задач особового складу армії зросте до 190 осіб.

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"Крім того, ми створимо контртерористичний центр, який щодня інформуватиме нас, федеральний уряд, про розвиток ситуації у світі. Іншими словами, він надаватиме скоординовану картину терористичної ситуації", – повідомила Таннер.

Присутній на пресконференції директор Управління державного захисту та розвідки (DSN) Австрії Омар Хайяві-Пірхнер вказав на те, що спецслужба наразі дуже уважно стежить за екстремістськими загрозами в країні і "на основі цього ми щогодини складаємо оперативну доповідь, щогодини аналізуємо загрози".

"Події останніх днів і той підвищений потенціал загроз, який наразі є актуальним для всієї Європи у зв'язку з ісламістським екстремізмом і тероризмом призвели до того, що DSN підвищила рівень терористичної загрози з підвищеного до високого.

Оцінка ґрунтується на власній інформації DSN, інформації від служб в Австрії, а також на інформації про акти насильства та заклики до актів насильства і зміни ситуації в усьому світі", – заявив він.

Хайяві-Пірхнер окремо наголосив, що наразі у спецслужби немає інформації про якісь конкретні плани терактів в Австрії, однак події на Близькому Сході "можуть призвести до подальшого поширення екстремістської пропаганди, а ця пропаганда може призвести до подальшої радикалізації небезпечних людей, які вже перебувають у нашій країні".