Из-за роста потенциала исламистского экстремизма и терроризма Австрия повысила уровень террористической угрозы до второго наивысшего уровня.

Источник: Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Герхард Карнер, министра обороны страны Клаудиу Таннер, директора Управления государственной защиты и разведки (DSN) Австрии Омара Хайяви-Пирхнера

Прямая речь Карнера: "На основе текущей оценки ситуации разведывательными службами уровень предупреждения сейчас повышается, а именно – до "высокого" уровня. Это – четвертый из пяти уровней предупреждения, который будет введен в действие немедленно".

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Детали: Министр напомнил, что сразу после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября в Австрии были значительно усилены меры безопасности вокруг еврейских и израильских учреждениях.

По его словам, спецподразделения МВД увеличат свое присутствие в публичных местах и местах скопления людей в разных частях страны. Кроме того, вооруженные силы Австрия усилят свою помощь полиции в обеспечении безопасности и охраны определенных зданий.

Со своей стороны, министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сообщила, что к обеспечению охраны зданий, в том числе еврейских учреждений, в Вене будет дополнительно привлечено 90 военнослужащих, прежде всего, из состава военной полиции. Таким образом, количество привлеченного к этим задачам личного состава армии возрастет до 190 человек.

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"Кроме того, мы создадим контртеррористический центр, который ежедневно будет информировать нас, федеральное правительство, о развитии ситуации в мире. Другими словами, он будет предоставлять скоординированную картину террористической ситуации", – сообщила Таннер.

Присутствовавший на пресс-конференции директор Управления государственной защиты и разведки (DSN) Австрии Омар Хайяви-Пирхнер указал на то, что спецслужба сейчас очень внимательно следит за экстремистскими угрозами в стране и "на основе этого мы каждый час составляем оперативный доклад, каждый час анализируем угрозы".

"События последних дней и тот повышенный потенциал угроз, который сейчас актуален для всей Европы в связи с исламистским экстремизмом и терроризмом привели к тому, что DSN повысила уровень террористической угрозы с повышенного до высокого.

Оценка основывается на собственной информации DSN, информации от служб в Австрии, а также на информации об актах насилия и призывах к актам насилия и изменению ситуации во всем мире", – заявил он.

Хайяви-Пирхнер отдельно подчеркнул, что сейчас у спецслужбы нет информации о каких-то конкретных планах терактов в Австрии, однако события на Ближнем Востоке "могут привести к дальнейшему распространению экстремистской пропаганды, а эта пропаганда может привести к дальнейшей радикализации опасных людей, которые уже находятся в нашей стране".