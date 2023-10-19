Росіяни випустили по Україні 8 ракет і 9 "Шахедів": 3 дрони і ракету збили
Вночі 19 жовтня російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" і ракетами, 3 з 9 дронів вдалося збити, також Повітряні сили знищили одну російську ракету над Дніпропетровщиною.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Повітряні сили у Telegram
Дослівно Повітряні сили: "З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу "Shahed", керованими авіаційними та зенітними ракетами. Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу".
Деталі: Загалом росіяни випустили по Україні:
- 5 балістичних ракет Іскандер М;
- 1 зенітну керовану ракету С-300;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 крилату ракету (тип уточнюється);
- 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Загарбники атакували об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Повітряні сили зазначили, що вдалося знищити 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59; три ударні БпЛА "Shahed-136/131".
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворожу ракету збили військові з ПвК "Схід" над Криворізьким районом.