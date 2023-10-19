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Россияне выпустили по Украине 8 ракет и 9 "Шахедов": 3 дрона и ракету сбили

Ирина БалачукЧетверг, 19 октября 2023, 09:06
Россияне выпустили по Украине 8 ракет и 9 Шахедов: 3 дрона и ракету сбили
Иллюстрация из Telegram Воздушных сил ВСУ

Ночью 19 октября российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами, 3 из 9 дронов удалось сбить, также Воздушные силы уничтожили одну российскую ракету над Днепропетровщиной.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Воздушные силы в Telegram

Дословно Воздушные силы: "С 20:00 18 октября по 5:00 19 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа "Shahed", управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения".

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Детали: В общем россияне выпустили по Украине:

  • 5 баллистических ракет Искандер М;
  • 1 зенитную управляемую ракету С-300;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 1 крылатую ракету (тип уточняется);

9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Захватчики атаковали объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Воздушные силы отметили, что удалось уничтожить 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударные БпЛА "Shahed-136/131".

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что вражескую ракету сбили военные из ПвК "Восток" над Криворожским районом.

Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотники
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