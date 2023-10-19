Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Павлограді є руйнування на інфраструктурному об’єкті через ракетну атаку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 09:35
У Павлограді є руйнування на інфраструктурному об’єкті через ракетну атаку
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З SPUTNIK

Внаслідок ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області є руйнування на інфраструктурному об'єкті, без постраждалих.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 

Пряма мова: "Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені". 

Реклама:

Деталі: Крім того, вночі агресор двічі поцілив по Марганецькій громаді Нікопольщини та ще раз – по Мирівській.

Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Триває обстеження ураженої місцевості. Без поранених та загиблих. 

Лисак повідомив, що під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьракетний ударобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Порошенко заявив, що зараз не час для хайпу, ігрищ і виборів

Стефанішина відповіла на погрози Будапешта блокувати переговори щодо вступу України в ЄС

Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ

В Україні відкриють новий табір для російських полонених

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Усі новини...
Дніпропетровська область
У Нікополі під російський обстріл потрапив готель, є постраждалий
Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині − ОВА
Вночі ворог завдав ударів по Нікопольському району, виникла пожежа – ОВА
Останні новини
19:05
У Раді пропонують посилити покарання за напад на медиків і рятувальників
19:05
Військовий бюджет РФ більший за український у 2,5 раза: Україні критично потрібна допомога - Мінфін
19:00
Данія надає понад 40 млн євро на відбудову України, зокрема на опалення у Миколаєві
18:59
На які порушення мовного закону найчастіше скаржаться українці: статистика від омбудсмена
18:55
Мовний скандал: Фаріон чекає на СБУ, студенти обклеїли політехніку листівками, виш відреагував
18:53
Зеленський ввів санкції проти пов’язаних з Фрідманом компаній: дві з них контролюють виробника "Моршинської"
18:45
31-річна жінка поранена через обстріл Нікополя
18:41
Порошенко заявив, що зараз не час для хайпу, ігрищ і виборів
18:39
Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії"
18:18
відеоУ Польщі скасували концерти гурту "Пошлая Молли", чий соліст облаяв польську мову
Усі новини...
Реклама: