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У Павлограді є руйнування на інфраструктурному об’єкті через ракетну атаку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 09:35
У Павлограді є руйнування на інфраструктурному об’єкті через ракетну атаку
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З SPUTNIK

Внаслідок ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області є руйнування на інфраструктурному об'єкті, без постраждалих.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 

Пряма мова: "Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені". 

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Деталі: Крім того, вночі агресор двічі поцілив по Марганецькій громаді Нікопольщини та ще раз – по Мирівській.

Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Триває обстеження ураженої місцевості. Без поранених та загиблих. 

Лисак повідомив, що під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету. 

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Теми: Дніпропетровська областьракетний ударобстріл
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