У Павлограді є руйнування на інфраструктурному об’єкті через ракетну атаку
Четвер, 19 жовтня 2023, 09:35
Внаслідок ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області є руйнування на інфраструктурному об'єкті, без постраждалих.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені".
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Деталі: Крім того, вночі агресор двічі поцілив по Марганецькій громаді Нікопольщини та ще раз – по Мирівській.
Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Триває обстеження ураженої місцевості. Без поранених та загиблих.
Лисак повідомив, що під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.
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