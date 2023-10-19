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В Павлограде есть разрушения на инфраструктурном объекте из-за ракетной атаки

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 09:35
В Павлограде есть разрушения на инфраструктурном объекте из-за ракетной атаки
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ SPUTNIK

В результате ракетной атаки на Павлоград Днепропетровской области есть разрушения на инфраструктурном объекте, без пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак 

Прямая речь: "Поздно вечером враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте. Люди невредимы". 

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Детали: Кроме того, ночью агрессор дважды попал по Марганецкой громаде Никопольщины и еще раз - по Мировской.

Всего на территорию района прилетело почти три десятка артиллерийских снарядов. Продолжается обследование пораженной местности. Без раненых и погибших. 

Лысак сообщил, что под утро военные из ПвК "Восток" сбили над Криворожским районом ракету.

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Темы: Днепропетровская областьракетный ударобстрел
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