Керченський міст після ремонту все одно діятиме в обмеженому режимі − розвідка Британії

Керченський міст, який відновили після пошкоджень, зможе обмежено забезпечувати російські перевезення до окупованого Криму, а також потребуватиме значних ресурсів РФ для захисту від нових атак, вважає розвідка Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про війну від 19 жовтня

Дослівно зі звіту: "Хоча міст повністю придатний до використання, це використання залишається обмеженим тими заходами, які задіяли після першої української атаки на нього у жовтні 2022 року. Вантажівки і бензовози продовжують перевозити поромами".

Реклама:

Деталі: При цьому міст і далі залишається вкрай важливим для того, щоб Росія могла утримуватися в окупованому Криму і підвозити поставки для своїх сил на півдні України.

Водночас, за даними розвідки, Керченський міст "майже точно" став значною проблемою для РФ з огляду на те, що потребує постійного комплексного захисту, у тому числі прикриття системами ППО й залучення фахівців, яких Росія могла би розгорнути для якогось іншого завдання.

"Впевненість російських сил безпеки у їхній здатності захистити цю велику і вразливу структуру і далі буде під загрозою через винахідливість української армії та спецслужб", – підсумовують в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 14 жовтня російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін заявив, що Росія достроково завершила ремонт Керченського мосту після ураження, якого він зазнав внаслідок української атаки у липні 2023 року.

Передісторія: