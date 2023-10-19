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Керченський міст після ремонту все одно діятиме в обмеженому режимі − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 10:04
Керченський міст після ремонту все одно діятиме в обмеженому режимі − розвідка Британії
Незаконно збудований росіянами Керченський міст. Фото з Telegram колаборанта Аксьонова

Керченський міст, який відновили після пошкоджень, зможе обмежено забезпечувати російські перевезення до окупованого Криму, а також потребуватиме значних ресурсів РФ для захисту від нових атак, вважає розвідка Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про війну від 19 жовтня

Дослівно зі звіту: "Хоча міст повністю придатний до використання, це використання залишається обмеженим тими заходами, які задіяли після першої української атаки на нього у жовтні 2022 року. Вантажівки і бензовози продовжують перевозити поромами". 

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Деталі: При цьому міст і далі залишається вкрай важливим для того, щоб Росія могла утримуватися в окупованому Криму і підвозити поставки для своїх сил на півдні України. 

Водночас, за даними розвідки, Керченський міст "майже точно" став значною проблемою для РФ з огляду на те, що потребує постійного комплексного захисту, у тому числі прикриття системами ППО й залучення фахівців, яких Росія могла би розгорнути для якогось іншого завдання.

"Впевненість російських сил безпеки у їхній здатності захистити цю велику і вразливу структуру і далі буде під загрозою через винахідливість української армії та спецслужб", – підсумовують в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 14 жовтня російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін заявив, що Росія достроково завершила ремонт Керченського мосту після ураження, якого він зазнав внаслідок української атаки у липні 2023 року. 

Передісторія:

Теми: Керченський містРосіявійнарозвідка
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