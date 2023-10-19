Керченский мост после ремонта все равно будет действовать в ограниченном режиме − разведка Британии

Керченский мост, который восстановили после повреждений, сможет ограниченно обеспечивать российские перевозки в оккупированный Крым, а также потребует значительных ресурсов РФ для защиты от новых атак, считает разведка Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о войне от 19 октября

Дословно из отчета: "Хотя мост полностью пригоден к использованию, это использование остается ограниченным теми мерами, которые задействовали после первой украинской атаки на него в октябре 2022 года. Грузовики и бензовозы продолжают перевозить паромами".

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Детали: При этом мост и дальше остается крайне важным для того, чтобы Россия могла удерживаться в оккупированном Крыму и подвозить поставки для своих сил на юге Украины.

В то же время, по данным разведки, Керченский мост "почти точно" стал значительной проблемой для РФ ввиду того, что требует постоянной комплексной защиты, в том числе прикрытия системами ПВО и привлечения специалистов, которых Россия могла бы развернуть для какой-то другой задачи.

"Уверенность российских сил безопасности в их способности защитить эту большую и уязвимую структуру и дальше будет под угрозой из-за изобретательности украинской армии и спецслужб", − заключают в обзоре.

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Что было раньше: 14 октября российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия досрочно завершила ремонт Керченского моста после повреждения, которое он получил в результате украинской атаки.

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