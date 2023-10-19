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Байден заявив, що Єгипет згоден відкрити кордон із Газою для гумдопомоги

Олена РощінаЧетвер, 19 жовтня 2023, 10:53
Байден заявив, що Єгипет згоден відкрити кордон із Газою для гумдопомоги
Газа у вогні, фото Anadolu via Getty Images

Єгипет погодився знову відкрити пункт перетину кордону з сектором Газа, щоб дозволити палестинцям отримувати допомогу, заявив президент США у той час, як гуманітарна криза погіршилася для 2,3 мільйона людей, що опинилися в пастці в анклаві.

Джерело: "Reuters"

Деталі: Президент США Джо Байден обговорив допомогу Газі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі по телефону пізно ввечері в середу, коли летів додому після менш ніж восьмигодинного візиту до Ізраїлю.

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Байден повідомив журналістам, що Сісі погодився відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгипту в Газу, щоб близько 20 вантажівок з гуманітарною допомогою потрапили в анклав, де людям не вистачає їжі, води, палива та інших предметів першої необхідності після того, як 12 днів тому Ізраїль ввів блокаду і завдав повітряних ударів.

Байден не назвав термінів відкриття, але речник національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що це станеться найближчими днями після ремонту дороги.

Президент США заявив журналістам, що він був відвертим з Ізраїлем щодо необхідності сприяння наданню допомоги Газі.

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Байден заявив, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю, а також закликав ізраїльтян не піддаватися гніву, адже переважна більшість палестинців не пов'язані з ХАМАСом.

"Що відрізняє нас від терористів, так це те, що ми віримо у фундаментальну гідність кожного людського життя", – сказав Байден. Якщо цього не поважати, "то терористи перемагають", додав він.

Радник Нетаньяху Марк Негев заявив в ефірі CNN, що Ізраїль "в принципі" погодився дозволити доставку допомоги в Газу через Єгипет, але не хоче, щоб ХАМАС "розкрадав допомогу, яка призначена для цивільного населення".

Керівник гуманітарного департаменту ООН Мартін Гріффітс заявив у середу в Раді Безпеки, що організація прагне відновити постачання гуманітарної допомоги в Газу до 100 вантажівок на день, як це було до початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом.

Президент Китаю Сі Цзіньпін у четвер розмовляв з прем'єр-міністром Єгипту Мостафою Мадбулі і підкреслив, що найнагальнішим завданням є припинення вогню і запобігання розширенню війни, повідомляють китайські державні ЗМІ.

На тлі побоювань, що конфлікт може поширитися за межі Гази, Байден планував зустрітися з арабськими лідерами. Але Йорданія скасувала запланований саміт з Єгиптом і Палестинською адміністрацією після вибуху в лікарні.

За словами палестинських офіційних осіб, унаслідок іхраїльського удару й вибуху в лікарні Аль-Ахлі аль-Арабі в Газі пізно ввечері у вівторок загинула 471 людина.

Ізраїль і США заявили, що причиною був невдалий запуск ракети ісламістськими бойовиками в Газі, які заперечують свою відповідальність.

Речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що кількість загиблих в результаті вибуху склала лише "кілька десятків".

Теми: ІзраїльСектор ГазиЄгипетБайден
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