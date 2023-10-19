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Байден заявил, что Египет согласен открыть границу с Газой для гумпомощи

Елена РощинаЧетверг, 19 октября 2023, 10:53
Байден заявил, что Египет согласен открыть границу с Газой для гумпомощи
Газа в огне, фото Anadolu via Getty Images

Египет согласился вновь открыть пункт пересечения границы с сектором Газа, чтобы позволить палестинцам получать помощь, заявил президент США в то время, как гуманитарный кризис ухудшился для 2,3 миллиона человек, оказавшихся в ловушке в анклаве.

Источник: "Reuters"

Детали: Президент США Джо Байден обсудил помощь Газе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону поздно вечером в среду, когда летел домой после менее чем восьмичасового визита в Израиль.

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Байден сообщил журналистам, что Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт Рафах из Египта в Газу, чтобы порядка 20 грузовиков с гуманитарной помощью попали в анклав, где людям не хватает еды, воды, топлива и других предметов первой необходимости после того, как 12 дней назад Израиль ввел блокаду и нанес воздушные удары.

Байден не назвал сроков открытия, но представитель национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что это произойдет в ближайшие дни после ремонта дороги.

Президент США заявил журналистам, что он был откровенным с Израилем о необходимости содействия оказанию помощи Газе.

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Байден заявил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность Израиля, а также призвал израильтян не поддаваться гневу, ведь подавляющее большинство палестинцев не связаны с ХАМАСом.

"Что отличает нас от террористов, так это то, что мы верим в фундаментальное достоинство каждой человеческой жизни", – сказал Байден. Если этого не уважать, "то террористы побеждают", добавил он.

Советник Нетаньяху Марк Негев заявил в эфире CNN, что Израиль "в принципе" согласился разрешить доставку помощи в Газу через Египет, но не хочет, чтобы ХАМАС "разворовывал помощь, которая предназначена для гражданского населения".

Руководитель гуманитарного департамента ООН Мартин Гриффитс заявил в среду в 

Совете Безопасности, что организация стремится возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу до 100 грузовиков в день, как это было до начала конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Президент Китая Си Цзиньпин в четверг разговаривал с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули и подчеркнул, что самой неотложной задачей является прекращение огня и предотвращение расширения войны, сообщают китайские государственные СМИ.

На фоне опасений, что конфликт может распространиться за пределы Газы, Байден планировал встретиться с арабскими лидерами. Но Иордания отменила запланированный саммит с Египтом и Палестинской администрацией после взрыва в больнице.

По словам палестинских официальных лиц, в результате израильского удара и взрыва в больнице Аль-Ахли аль-Араби в Газе поздно вечером во вторник погиб 471 челове.

Израиль и США заявили, что причиной был неудачный запуск ракеты исламистскими боевиками в Газе, которые отрицают свою ответственность. 

Спикер МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что количество погибших в результате взрыва составило лишь "несколько десятков".

Темы: ИзраильСектор ГазаЕгипетБайден
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