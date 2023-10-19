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Дехто в ЄС вважає, що президентка Єврокомісії "перегнула палицю" в підтримці Ізраїлю

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 11:20
Дехто в ЄС вважає, що президентка Єврокомісії перегнула палицю в підтримці Ізраїлю
Ursula von der Leyen, AFP via Getty Images

На віртуальному саміті Європейського Союзу, присвяченому ситуації на Близькому Сході, серед країн ЄС виникли розбіжності щодо рівня підтримки Ізраїлю, який зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Головним предметом суперечок для багатьох країн-членів ЄС нібито було сприйняття того, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перевищила свої повноваження, продовжуючи непохитно підтримувати Ізраїль.

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У матеріалі йдеться, що фон дер Ляєн критикували за її нещодавній візит до Тель-Авіва, адже це послання прозвучало без застереження, висловленого іншими європейськими лідерами та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, про те, що будь-які дії Ізраїлю повинні відповідати міжнародному гуманітарному праву.

За словами людей, поінформованих про цю розмову, хоча деякі лідери країн ЄС прямо похвалили фон дер Ляєн під час саміту за її візит, проте більшість держав-членів раніше скаржилися на її нескоординовану позицію.

Президент Євроради Шарль Мішель після двогодинних віртуальних переговорів підкреслив, що зовнішня політика ЄС має ґрунтуватися на єдності та послідовності, вимагаючи поваги до міжнародного права, де б не відбувалися конфлікти, що також було сприйнято як публічне нагадування фон дер Ляйєн.

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Переговори у вівторок були перервані після того, як лідери країн ЄС дізналися про заяву палестинців про те, що у вівторок ізраїльська авіація нібито завдала удару по лікарні в місті Газа, внаслідок чого загинули сотні людей.

Ізраїль заперечив свою причетність до вибуху, заявивши, що він був спричинений ракетою, випущеною палестинським терористичним угрупованням "Ісламський джихад".

Euractiv відзначає, що, розмовляючи з журналістами після саміту, фон дер Ляєн вже була більш обережною у своїх висловлюваннях. Дипломати ЄС, яких видання попросило висловитися на умовах анонімності, сказали, що помітили зміну в її тоні.

"Ми повинні рухатися далі і зосередитися на викликах, тому будемо сподіватися, що в нас не буде проблем з тим, що вона перегинає палицю в цьому питанні", – заявив один із дипломатів з ЄС.

Після віртуального саміту ЄС фон дер Ляєн заявила, що ЄС не бачить суперечності в солідарності з Ізраїлем та допомозі палестинцям.

Передісторія:

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Теми: ЄСІзраїльСектор Гази
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