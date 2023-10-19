Некоторые в ЕС считают, что президент Еврокомиссии "перегнула палку" в поддержке Израиля

На виртуальном саммите Европейского Союза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, среди стран ЕС возникли разногласия относительно уровня поддержки Израиля, который подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Главным предметом споров для многих стран-членов ЕС якобы было восприятие того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен превысила свои полномочия, продолжая непоколебимо поддерживать Израиль.

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В материале говорится, что фон дер Ляйен критиковали за ее недавний визит в Тель-Авив, ведь это послание прозвучало без оговорки, высказанной другими европейскими лидерами и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, о том, что любые действия Израиля должны соответствовать международному гуманитарному праву.

По словам людей, информированных об этом разговоре, хотя некоторые лидеры стран ЕС прямо похвалили фон дер Ляйен во время саммита за ее визит, однако большинство государств-членов ранее жаловались на ее нескоординированную позицию.

Президент Евросовета Шарль Мишель после двухчасовых виртуальных переговоров подчеркнул, что внешняя политика ЕС должна основываться на единстве и последовательности, требуя уважения к международному праву, где бы ни происходили конфликты, что также было воспринято как публичное напоминание фон дер Ляйен.

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Переговоры во вторник были прерваны после того, как лидеры стран ЕС узнали о заявлении палестинцев о том, что израильская авиация якобы нанесла удар по больнице в городе Газа, в результате чего погибли сотни людей.

Израиль отрицает свою причастность к взрыву, заявив, что он был вызван ракетой, выпущенной палестинской террористической группировкой "Исламский джихад".

Euractiv отмечает, что, разговаривая с журналистами после саммита, фон дер Ляйен уже была более осторожной в своих высказываниях. Дипломаты ЕС, которых издание попросило высказаться на условиях анонимности, сказали, что заметили изменение в ее тоне.

"Мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на вызовах, поэтому будем надеяться, что у нас не будет проблем с тем, что она перегибает палку в этом вопросе", – заявил один из дипломатов из ЕС.

После виртуального саммита ЕС фон дер Ляйен заявила, что ЕС не видит противоречия в солидарности с Израилем и помощи палестинцам.

Предыстория:

16 октября ЕС объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

В то же время ЕС утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.

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