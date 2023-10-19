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Окупанти обстріляли Херсон: поранили 3 людей

Ірина БалачукЧетвер, 19 жовтня 2023, 11:29
Окупанти обстріляли Херсон: поранили 3 людей
Наслідки обстрілів Херсона. Фото ілюстративне з Telegram Олександра Прокудіна

Троє людей постраждали у результаті ранкового обстрілу росіянами Херсона.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Внаслідок недавнього обстрілу Херсона армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі є поранені! За уточненою інформацією, постраждали троє мирних жителів. Жінка 49 років ушпиталена у важкому стані. Двоє чоловіків 1964 і 1983 р.н доставлені до лікарні на дообстеження. Стан середній".

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Деталі: Попередній діагноз постраждалих мінно-вибухована травма.

Раніше Мрочко повідомив, що у Херсоні лунали вибухи − окупанти вранці 19 жовтня гатили по Корабельному району і центральній частині міста.

Теми: Херсонвійна
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