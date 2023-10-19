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Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 3 человека

Ирина БалачукЧетверг, 19 октября 2023, 11:29
Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 3 человека
Последствия обстрелов Херсона. Фото иллюстративное из Telegram Александра Прокудина

Три человека пострадали в результате утреннего обстрела россиянами Херсона.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Мрочко: "В результате недавнего обстрела Херсона армией РФ с временно оккупированного левого берега в Днепровском районе есть раненые! По уточненной информации, пострадали трое мирных жителей. Женщина 49 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое мужчин 1964 и 1983 г.р. доставлены в больницу на дообследование. Состояние среднее".

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Детали: Предварительный диагноз пострадавших минно-взрывная травма.

Ранее Мрочко сообщил, что в Херсоне раздавались взрывы − оккупанты утром 19 октября били по Корабельному району и центральной части города.

Темы: Херсонвойна
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