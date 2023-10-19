На Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну – отримав 2 роки в′язниці

За рішенням суду 2 роки ув′язнення отримав співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вів антиукраїнську агітацію та закликав "денаціфікувати" Україну.

Джерело: управління СБУ на Черкащині у Facebook

Дослівно: "Від початку повномасштабного вторгнення чиновник активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців".

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Деталі: Повідомляється, що свої проросійські посадовець поширював серед власного оточення та колег по роботі.

Крім цього, він заперечував причетність російських загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українським містам та вбивства цивільних громадян.

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На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі.

Черкаський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.