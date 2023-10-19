В Черкасской области чиновник ТЦК призвал "денацифицировать" Украину – получил 2 года тюрьмы

По решению суда 2 года заключения получил сотрудник Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вел антиукраинскую агитацию и призвал "денацифицировать" Украину.

Источник: управление СБУ в Черкасской области в Facebook

Дословно: "С начала полномасштабного вторжения чиновник активно агитировал поддерживать политику агрессора и планировал способствовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Также призвал "денацифицировать" Украину и уничтожить "бандеровцев".

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Детали: Сообщается, что свои пророссийские взгляды чиновник распространял среди собственного окружения и коллег по работе.

Кроме этого, он отрицал причастность российских захватчиков к совершению военных преступлений в Буче. Зато оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских лиц.

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На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса и назначил наказание - 2 года лишения свободы.

Черкасский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.