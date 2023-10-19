Маск може заблокувати Twitter в Європі — ЗМІ

Власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Джерело: Insider з посиланням на неназвану особу, наближену до компанії, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, мільярдер обговорював можливість видалення додатка в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачів в Євросоюзі.

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Зазначають, що це було б схоже на те, як компанія Meta наразі блокує людей в Європі від використання свого нового додатку Threads.

У публікації йдеться, що Маск дедалі більше розчаровується через необхідність дотримуватися Акта ЄС про цифрові послуги (DSA).

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