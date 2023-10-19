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Маск може заблокувати Twitter в Європі — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 12:03
Маск може заблокувати Twitter в Європі — ЗМІ
Ілон Маск, фото: Getty Images

Власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Джерело: Insider з посиланням на неназвану особу, наближену до компанії, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, мільярдер обговорював можливість видалення додатка в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачів в Євросоюзі.

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Зазначають, що це було б схоже на те, як компанія Meta наразі блокує людей в Європі від використання свого нового додатку Threads.

У публікації йдеться, що Маск дедалі більше розчаровується через необхідність дотримуватися Акта ЄС про цифрові послуги (DSA).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав лист Ілону Маску, у якому наголосив на необхідності боротися з поширенням дезінформації на його платформі Twitter (X) після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.
  • У вересні віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова закликала технологічних гігантів, зокрема соцмережу Twitter (X) Ілона Маска, відповідальніше ставитись до боротьби з поширенням російської дезінформації.
  • Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що Twitter (Х) відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку повномасштабної війни.
  • Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

Теми: Масксоцмережі
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