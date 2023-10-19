Маск может заблокировать Twitter в Европе - СМИ

Владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск рассматривает возможность блокировки сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Источник: Insider со ссылкой на неназванное лицо, приближенное к компании, передает "Европейская правда"

Детали: По информации издания, миллиардер обсуждал возможность удаления приложения в европейском регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Евросоюзе.

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Отмечается, что это было бы похоже на то, как компания Meta сейчас блокирует людей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

В публикации говорится, что Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать Акт ЕС о цифровых услугах (DSA).

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