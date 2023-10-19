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Маск может заблокировать Twitter в Европе - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 12:03
Маск может заблокировать Twitter в Европе - СМИ
Илон Маск, фото: Getty Images

Владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск рассматривает возможность блокировки сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Источник: Insider со ссылкой на неназванное лицо, приближенное к компании, передает "Европейская правда"

Детали: По информации издания, миллиардер обсуждал возможность удаления приложения в европейском регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Евросоюзе.

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Отмечается, что это было бы похоже на то, как компания Meta сейчас блокирует людей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

В публикации говорится, что Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать Акт ЕС о цифровых услугах (DSA).

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал письмо Илону Маску, где отметил необходимость бороться с распространением дезинформации на его платформе в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС по контенту в интернете.
  • В сентябре вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации.
  • Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что Twitter (X) сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала полномасштабной войны.
  • Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контенга с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

Темы: Масксоцсети
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