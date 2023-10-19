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Військові ремонтували будинок свого комбата за "бойові" з фронту: їх затримали

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 12:47
Військові ремонтували будинок свого комбата за бойові з фронту: їх затримали
фото дбр

Підполковник доручив двом підлеглим ремонтувати будинок його родички на Буковині замість виконання завдань у зоні бойових дій.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, підполковник та командир однієї з військових частин у Чернівецькій області запропонував двом військовослужбовцям замість відправки у "гарячі точки" взаємовигідну угоду – ремонтувати будинок, що належить його близькій родичці.

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Вони погодились та упродовж чотирьох місяців офіційно вважались такими, що перебувають в районі ведення бойових дій на Сході країни. При цьому щомісячно незаконно отримували грошове забезпечення та додаткові виплати.

Встановлено, що замість виконання прямих обов’язків упродовж червня-жовтня 2023 року вони перебували у Вижницькому районі на Буковині. 

 
ДБР

ДБР уточнює, що йдеться про підлеглих сержанта та солдата. Вони отримували всі виплати у повному обсязі, включно із "бойовими" доплатами по 100 тис. грн кожному на місяць.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці провели низку обшуків та затримали двох військових.

 
прокуратура

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу.

Теми: ДБРпрокуратураЗбройні силикорупція
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