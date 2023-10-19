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Военные ремонтировали дом своего комбата за "боевые" с фронта: их задержали

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 12:47
Военные ремонтировали дом своего комбата за боевые с фронта: их задержали
фото гбр

Подполковник поручил двум подчиненным ремонтировать дом его родственницы на Буковине вместо выполнения задач в зоне боевых действий.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, подполковник и командир одной из воинских частей в Черновицкой области предложил двум военнослужащим вместо отправки в "горячие точки" взаимовыгодную сделку - ремонтировать дом, принадлежащий его близкой родственнице.

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Они согласились и в течение четырех месяцев официально считались находящимися в районе ведения боевых действий на Востоке страны. При этом ежемесячно незаконно получали денежное обеспечение и дополнительные выплаты.

Установлено, что вместо выполнения прямых обязанностей в течение июня-октября 2023 года они находились в Вижницком районе на Буковине. 

ГБР уточняет, что речь идет о подчиненных сержанте и солдате. Они получали все выплаты в полном объеме, включая "боевые" доплаты по 100 тыс. грн каждому в месяц.

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гбр

Правоохранители провели ряд обысков и задержали двух военных.

 
прокуратура

Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат - в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату - до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Темы: ГБРпрокуратураВооруженные силыкоррупция
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