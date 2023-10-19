Буде все, що необхідно для ППО: Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні
Четвер, 19 жовтня 2023, 12:47
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що його країна продовжить постачання зброї Україні і вже готує зимовий пакет військової допомоги, зокрема, засоби протиповітряної оборони.
Джерело: Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Деталі: Під час виступу Шольц зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".
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Передісторія:
- Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.
- На останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України - з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.
- Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій – всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки.