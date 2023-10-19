Буде все, що необхідно для ППО: Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що його країна продовжить постачання зброї Україні і вже готує зимовий пакет військової допомоги, зокрема, засоби протиповітряної оборони.

Джерело: Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Під час виступу Шольц зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

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