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Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 12:47
Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что его страна продолжит поставки оружия Украине и уже готовит зимний пакет военной помощи, в частности, средства противовоздушной обороны.

Источник: Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Во время выступления Шольц отметил, что в анонсированном пакете, в частности, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

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Предистория:

  • Ранее Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.
  • На последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.
  • В конце прошлой недели Берлин отчитался об очередной партии переданной Украине помощи, в которой – вездеходы, спутниковая связь и аптечки.

Темы: ГерманияПВОУкраинавойна
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