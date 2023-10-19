Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что его страна продолжит поставки оружия Украине и уже готовит зимний пакет военной помощи, в частности, средства противовоздушной обороны.

Источник: Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Во время выступления Шольц отметил, что в анонсированном пакете, в частности, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

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