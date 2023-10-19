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У районі Дніпра сталась пожежа через ворожу атаку, у Запоріжжі – вибухи

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 14:15
У районі Дніпра сталась пожежа через ворожу атаку, у Запоріжжі – вибухи
Вибух у Дніпрі, скрін з анонімних Telegram-каналів

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. У Дніпровському районі сталася пожежа після ворожої атаки.

Джерело: Суспільне, мер Дніпра Борис Філатов, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Про вибух в обидвох містах повідомили близько 12:50. Через 5 хвилин у Запоріжжі пролунав повторний вибух.

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У Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошена тривога з 12:48. Близько 13:08 тривогу скасували в обидвох областях. Інформацію про вибух підтвердив мер Дніпра Борис Філатов. 

Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вибух пролунав у Дніпровському районі. Через ворожу атаку сталася пожежа. 

Попередньо, загиблих та постраждалих немає: "Всі деталі з'ясовуємо. А поки вкотре прошу – зберігайте інформаційну тишу. Жодних дописів, фото чи відео. Це і ваша власна безпека".

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Теми: ДніпроЗапоріжжявибухповітряна тривога
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