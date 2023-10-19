В районе Днепра произошел пожар из-за вражеской атаки, в Запорожье – взрывы
В Днепре и Запорожье раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. В Днепровском районе произошел пожар после вражеской атаки.
Источник: Суспильне, мэр Днепра Борис Филатов, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: О взрыве в двух городах сообщили около 12:50. Через 5 минут в Запорожье прогремел повторный взрыв.
В Днепропетровской и Запорожской областях объявлена тревога с 12:48.
Около 13:08 тревогу отменили в обеих областях. Информацию о взрыве подтвердил мэр Днепра Борис Филатов.
Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что взрыв прогремел в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар.
Предварительно, погибших и пострадавших нет: "Все детали выясняем. А пока еще раз прошу - сохраняйте информационную тишину. Никаких сообщений, фото или видео. Это и ваша собственная безопасность".