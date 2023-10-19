В районе Днепра произошел пожар из-за вражеской атаки, в Запорожье – взрывы

Взрыв в Днепре, скрин из анонимных Telegram-каналов

В Днепре и Запорожье раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. В Днепровском районе произошел пожар после вражеской атаки.

Источник: Суспильне, мэр Днепра Борис Филатов, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: О взрыве в двух городах сообщили около 12:50. Через 5 минут в Запорожье прогремел повторный взрыв.

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В Днепропетровской и Запорожской областях объявлена тревога с 12:48.

Около 13:08 тревогу отменили в обеих областях. Информацию о взрыве подтвердил мэр Днепра Борис Филатов.

Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что взрыв прогремел в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар.

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Предварительно, погибших и пострадавших нет: "Все детали выясняем. А пока еще раз прошу - сохраняйте информационную тишину. Никаких сообщений, фото или видео. Это и ваша собственная безопасность".