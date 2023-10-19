76 днів добивалася від окупантів онука: дитину, депортовану з Олешок, забрала бабуся

На початку вересня вдалося повернути депортованого росіянами з України 9-річного хлопчика Микиту Біланчука, він уже живе зі своєю бабусею у Польщі.

Джерело: hromadske

Деталі: Визволити дитину з окупації вдалося за участі журналістів hromadske та фонду Save Ukraine.

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У 2022 році Микита був вихованцем Олешківського інтернату для дітей з інвалідністю. Там він проходив оздоровлення перед тим, як піти у школу.

У березні 2022 року хлопчика мав забрати додому батько, але не встиг: дитячий будинок опинився під окупацією. Росіяни вивезли дітей в окупований Крим, потім перевезли в Росію, а звідти – знову на територію України, в окупований Скадовськ.

Разом із Микитою окупанти вивезли 105 українських дітей.

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У квітні 2023 року журналісти hromadske знайшли і верифікували списки вивезених вихованців інтернату. Після цього вони почали обдзвонювати усіх, хто міг би виявитись батьками або родичами дітей, аби дізнатися, чи готові люди забрати свою дитину, якщо волонтери фонду Save Ukraine допоможуть організувати процес, а журналісти супроводжуватимуть його на кожному етапі.

Так, у червні 2023 року журналісти hromadske знайшли бабусю депортованого Микити Біланчука – Поліну Кіндру. Жінка живе у Польщі.

Мати Микити живе в Єгипті й має іншу родину, а батько – в окупації. Бабуся хотіла забрати хлопчика до себе.

На початку червня Поліна приїхала у Київ, де волонтери фонду Save Ukraine допомогли жінці оформити усі необхідні документи та спланувати маршрут.

Після цього жінка вирушила через Росію й окупований Крим в окупований Скадовськ, аби забрати дитину. Увесь час вона була на зв'язку з журналістами hromadske.

Протягом 76 днів Поліна Кіндра намагалася забрати свого онука. Кілька разів жінка приїжджала на поріг інтернату та отримувала відмову.

Хлопчика нібито взяв "під опіку" призначений росіянами директором інтернату Віталій Сук.

На вимогу росіян Поліна пройшла ДНК-експертизу, яка підтвердила, що вона є бабусею Микити. Росіяни та так званий директор інтернату Віталій Сук змушували її взяли російський паспорт.

На початку вересня 2023 року Поліна Кіндра втретє приїхала за дитиною. Хлопчика перед десятком камер їй віддала особисто російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова, яка перебуває у міжнародному розшуку за викрадення українських дітей.