76 дней добивалась от оккупантов внука: ребенка, депортированного из Олешек, забрала бабушка

Бабушка забрала депортированного из Олешек Никиту в Скадовске, скриншот с видео hromadske

В начале сентября удалось вернуть депортированного россиянами из Украины 9-летнего мальчика Никиту Биланчука, он уже живет со своей бабушкой в Польше.

Источник: hromadske

Детали: Освободить ребенка из оккупации удалось при участии журналистов hromadske и фонда Save Ukraine.

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В 2022 году Никита был воспитанником Олешковского интерната для детей с инвалидностью. Там он проходил оздоровление перед тем, как пойти в школу.

В марте 2022 года мальчика должен был забрать домой отец, но не успел: детский дом оказался под оккупацией. Россияне вывезли детей в оккупированный Крым, затем перевезли в Россию, а оттуда – снова на территорию Украины, в оккупированный Скадовск.

Вместе с Никитой оккупанты вывезли 105 украинских детей.

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В апреле 2023 года журналисты hromadske нашли и верифицировали списки вывезенных воспитанников интерната. После этого они начали обзванивать всех, кто мог бы оказаться родителями или родственниками детей, чтобы узнать, готовы ли люди забрать своего ребенка, если волонтеры фонда Save Ukraine помогут организовать процесс, а журналисты будут сопровождать его на каждом этапе.

Так, в июне 2023 года журналисты hromadske нашли бабушку депортированного Никиты Биланчука – Полину Киндру. Женщина живет в Польше.

Мать Никиты живет в Египте и имеет другую семью, а отец – в оккупации. Бабушка хотела забрать мальчика к себе.

В начале июня Полина приехала в Киев, где волонтеры фонда Save Ukraine помогли женщине оформить все необходимые документы и спланировать маршрут.

После этого женщина отправилась через Россию и оккупированный Крым в оккупированный Скадовск, чтобы забрать ребенка. Все время она была на связи с журналистами hromadske.

В течение 76 дней Полина Киндра пыталась забрать своего внука. Несколько раз женщина приезжала на порог интерната и получала отказ.

Мальчика якобы взял "под опеку" назначенный россиянами директором интерната Виталий Сук.

По требованию россиян Полина прошла ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что она является бабушкой Никиты. Россияне и так называемый директор интерната Виталий Сук заставляли ее взять российский паспорт.

В начале сентября 2023 года Полина Киндра в третий раз приехала за ребенком. Мальчика перед десятком камер ей отдала лично российская уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова, которая находится в международном розыске за похищение украинских детей.