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Опозиція закликала Шольца пояснити відмову надати Україні ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 14:37
Опозиція закликала Шольца пояснити відмову надати Україні ракети Taurus
Фото: Getty Images

У Німеччині голова партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца пояснити, чому він виступає проти постачання ракет Taurus всупереч волі коаліційних фракцій.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Мерца, передає "Європейська правда"

Деталі: Мерц вимагав від Шольца пояснень, чому він все ще виступає проти постачання Taurus "явно всупереч волі" фракцій, які входять до коаліції.

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"Ви могли б пояснити це тут сьогодні вранці", – сказав він.

Мерц нагадав, що уряд США вже ухвалив рішення про надання далекобійної зброї, маючи на увазі ракети ATACMS.

Крім того, він наголосив на необхідності послати "дуже чіткий сигнал" президенту РФ Владіміру Путіну на наступному саміті ЄС про те, що він не дочекається втоми Заходу від підтримки України.

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Що було раніше:

  • Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.
  • Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні. 
  • Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для ураження Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим з Росією.

Теми: ШольцзброяУкраїна
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