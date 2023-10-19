Оппозиция призвала Шольца объяснить отказ предоставить Украине ракеты Taurus

В Германии председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца объяснить, почему он выступает против поставки ракет Taurus вопреки воле коалиционных фракций.

Источник: AFP со ссылкой на заявление Мерца, передает "Европейская правда"

Детали: Мерц требовал от Шольца объяснений, почему он все еще выступает против поставки Taurus "явно вопреки воле" фракций, входящих в коалицию.

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"Вы могли бы объяснить это здесь сегодня утром", - сказал он.

Мерц напомнил, что правительство США уже приняло решение о предоставлении дальнобойного оружия, имея в виду ракеты ATACMS.

Кроме того, он отметил необходимость послать "очень четкий сигнал" президенту РФ Владимиру Путину на следующем саммите ЕС о том, что он не дождется усталости Запада от поддержки Украины.

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