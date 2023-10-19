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Оппозиция призвала Шольца объяснить отказ предоставить Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 14:37
Оппозиция призвала Шольца объяснить отказ предоставить Украине ракеты Taurus
Фото: Getty Images

В Германии председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца объяснить, почему он выступает против поставки ракет Taurus вопреки воле коалиционных фракций.

Источник: AFP со ссылкой на заявление Мерца, передает "Европейская правда"

Детали: Мерц требовал от Шольца объяснений, почему он все еще выступает против поставки Taurus "явно вопреки воле" фракций, входящих в коалицию.

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"Вы могли бы объяснить это здесь сегодня утром", - сказал он.

Мерц напомнил, что правительство США уже приняло решение о предоставлении дальнобойного оружия, имея в виду ракеты ATACMS.

Кроме того, он отметил необходимость послать "очень четкий сигнал" президенту РФ Владимиру Путину на следующем саммите ЕС о том, что он не дождется усталости Запада от поддержки Украины.

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Что предшествовало:

  • Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.
  • Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.
  • Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

Темы: ШольцоружиеУкраина
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