Гольдарба, який працював на Медведчука, підозрюють у колабораціонізмі

Лідеру забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил" та колишньому ведучому телеканалів Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу оголошено про підозру в колабораційній діяльості та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Служба безпеки України, Київська міська прокуратура

Деталі: СБУ зібрала доказову базу протиправної діяльності на Гольдарба, який на початку повномасштабного вторгнення Росії він втік із Києва і публічно підтримав війну проти України.

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Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тисяч користувачів.

У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки у країні.

Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України.

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Також він неодноразово брав участь у "телемостах" з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора.

За даними прокуратури, підозрюваний, використовуючи зв’язки з російською журналісткою, розміщував на інформаційному ресурсі, підконтрольному РФ, свої інтерв’ю, в яких він поширював російські наративи про те, що європейські союзники України насправді використовують українців для зведення рахунків з РФ та мають наміри захопити та поділити між собою землі західної України.

На власному ютуб-каналі фігурант також розміщує маніпулятивну, викривлену інформацію щодо подій та історичних фактів, які стосуються України, просуває тезиси російської пропаганди про спільну історію та героїв, активно критикує владу та засуджує нинішній шлях розвитку України.

Вину за війну в Україні підозрюваний цілком перекладає на США та українську владу, заперечуючи та виправдовуючи збройну агресію РФ.

Згідно з висновками судових лінгвістичних експертиз, зміст і контекст висловлювань підозрюваного, розповсюджуваних у відеороликах, вказують на здійснення ним інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку Росії та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, а також містять виправдовування збройної агресії РФ.

На підставі зібраних доказів Максиму Гольдарбу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти України.