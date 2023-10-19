Гольдарба, который работал на Медведчука, подозревают в коллаборационизме

Максим Гольдарб, скриншот с видео, размещенного на его Youtube-канале

Лидеру запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил" и бывшему ведущему телеканалов Виктора Медведчука Максиму Гольдарбу объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Киевская городская прокуратура

Детали: СБУ собрала доказательную базу противоправной деятельности на Гольдарба, который в начале полномасштабного вторжения России сбежал из Киева и публично поддержал войну против Украины.

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Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграмм- и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тысяч пользователей.

В этих материалах Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в стране.

Кроме того, он распространял вымышленные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "аннексировать" территорию на западе Украины.

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Также он неоднократно участвовал в "телемостах" с российскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.

По данным прокуратуры, подозреваемый, используя связи с российской журналисткой, размещал на информационном ресурсе, подконтрольном РФ, свои интервью, в которых он распространял российские нарративы о том, что европейские союзники Украины на самом деле используют украинцев для сведения счетов с РФ и намерены захватить и поделить между собой земли западной Украины.

На собственном ютуб-канале фигурант также размещает манипулятивную, искаженную информацию о событиях и исторических фактах, касающихся Украины, продвигает тезисы российской пропаганды об общей истории и героях, активно критикует власть и осуждает нынешний путь развития Украины.

Вину за войну в Украине подозреваемый полностью перекладывает на США и украинскую власть, отрицая и оправдывая вооруженную агрессию РФ.

Согласно выводам судебных лингвистических экспертиз, содержание и контекст высказываний подозреваемого, распространяемых в видеороликах, указывают на ведение им информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку России и на избежание ею ответственности за вооруженную агрессию против Украины, а также содержат оправдание вооруженной агрессии РФ.

На основании собранных доказательств Максиму Гольдарбу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, ведутся мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.