Більшість громадян з 30 країн світу виступають за підтримку їхніми урядами України – опитування

Майже сім із десяти людей у світі вважають, що їхні уряди повинні підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, свідчать результати опитування GlobeScan.

Джерело: фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва

Дослівно: "Згідно з опитуванням GlobeScan, більшість мешканців із 30 країн і територій, окрім Мексики, хочуть, щоб їхні уряди підтримали Україну".

Реклама:

Деталі: За даними опитування, в середньому 29% опитаних у цих країнах "повністю згодні" з тим, що їхні уряди повинні підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, і ще 40% "скоріше згодні" з цим.

Лише 11% "категорично не згодні" і 20% "скоріше не згодні".

Натиснути для збільшення

Найбільше підтримують Україну жителі Португалії (86%), Швеції (81%) та Австралії (80%).

ВІДЕО ДНЯ

Також високий відсоток підтримки мешканців Великої Британії (79%) та Канади (78%).

Найменше хочуть, щоб їхні уряди підтримували Україну мексиканці (46%), колумбійці (51%), індонезійці (54%), саудити (55%) та перуанці (55%).

У США 70% респондентів хочуть, щоб їхній уряд підтримав Україну, а у Німеччині - 66% опитаних підтримують Україну. "Загалом мешканці країн Європи та Північної Америки, які було включено до опитування, зазвичай, найбільше підтримують Україну, тоді як жителі Латинської Америки висловлюють найменшу підтримку", - зазначають соціологи.

Натиснути для збільшення

GlobeScan провів онлайн-опитування у липні-серпні приблизно 1000 респондентів у кожній із 30 країни та території, за винятком Гонконгу, Кенії, Нігерії та Сінгапуру, де було опитано 500 дорослих у кожній країні, а також США, де було опитано 1500 дорослих.

Загальна вибірка становить 29 565 осіб дорослого населення.

Це питання не ставилося в Китаї через політичні міркування.