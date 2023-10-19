Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Большинство граждан из 30 стран мира выступают за поддержку их правительствами Украины - опрос

Станислав ПогориловЧетверг, 19 октября 2023, 15:20
Большинство граждан из 30 стран мира выступают за поддержку их правительствами Украины - опрос
Фото: Getty Images

Почти семь из десяти человек в мире считают, что их правительства должны поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, свидетельствуют результаты опроса GlobeScan.

Источник: фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Дословно: "Согласно опросу GlobeScan, большинство жителей из 30 стран и территорий, кроме Мексики, хотят, чтобы их правительства поддержали Украину".

Реклама:

Детали: По данным опроса, в среднем 29% опрошенных в этих странах "полностью согласны" с тем, что их правительства должны поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, и еще 40% "скорее согласны" с этим.

Лишь 11% "категорически не согласны" и 20% "скорее не согласны".

 
Нажать для увеличения

Больше всего поддерживают Украину жители Португалии (86%), Швеции (81%) и Австралии (80%).

ВИДЕО ДНЯ

Также высокий процент поддержки жителей Великобритании (79%) и Канады (78%).

Меньше всего хотят, чтобы их правительства поддерживали Украину мексиканцы (46%), колумбийцы (51%), индонезийцы (54%), саудиты (55%) и перуанцы (55%).

В США 70% респондентов хотят, чтобы их правительство поддержало Украину, а в Германии - 66% опрошенных поддерживают Украину. "В целом жители стран Европы и Северной Америки, которые были включены в опрос, как правило, больше всего поддерживают Украину, тогда как жители Латинской Америки выражают наименьшую поддержку", - отмечают социологи.

 
Нажать для увеличения

GlobeScan провел онлайн-опрос в июле-августе 2023 года примерно 1000 респондентов в каждой из 30 стран и территории, за исключением Гонконга, Кении, Нигерии и Сингапура, где было опрошено 500 взрослых в каждой стране, а также США, где было опрошено 1500 взрослых.

Общая выборка составляет 29 565 человек взрослого населения.

Этот вопрос не задавался в Китае по политическим соображениям.

Темы: опросУкраинавойнамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
опрос
Возросло количество украинцев, которые верят в конфликт во власти и в усталость Запада
За полгода немного увеличилось количество украинцев, согласных на территориальные уступки − КМИС
ВСУ возглавляют рейтинг доверия украинцев, президент – на 7 месте
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: