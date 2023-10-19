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Большинство граждан из 30 стран мира выступают за поддержку их правительствами Украины - опрос

Станислав ПогориловЧетверг, 19 октября 2023, 15:20
Большинство граждан из 30 стран мира выступают за поддержку их правительствами Украины - опрос
Фото: Getty Images

Почти семь из десяти человек в мире считают, что их правительства должны поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, свидетельствуют результаты опроса GlobeScan.

Источник: фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Дословно: "Согласно опросу GlobeScan, большинство жителей из 30 стран и территорий, кроме Мексики, хотят, чтобы их правительства поддержали Украину".

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Детали: По данным опроса, в среднем 29% опрошенных в этих странах "полностью согласны" с тем, что их правительства должны поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, и еще 40% "скорее согласны" с этим.

Лишь 11% "категорически не согласны" и 20% "скорее не согласны".

 
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Больше всего поддерживают Украину жители Португалии (86%), Швеции (81%) и Австралии (80%).

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Также высокий процент поддержки жителей Великобритании (79%) и Канады (78%).

Меньше всего хотят, чтобы их правительства поддерживали Украину мексиканцы (46%), колумбийцы (51%), индонезийцы (54%), саудиты (55%) и перуанцы (55%).

В США 70% респондентов хотят, чтобы их правительство поддержало Украину, а в Германии - 66% опрошенных поддерживают Украину. "В целом жители стран Европы и Северной Америки, которые были включены в опрос, как правило, больше всего поддерживают Украину, тогда как жители Латинской Америки выражают наименьшую поддержку", - отмечают социологи.

 
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GlobeScan провел онлайн-опрос в июле-августе 2023 года примерно 1000 респондентов в каждой из 30 стран и территории, за исключением Гонконга, Кении, Нигерии и Сингапура, где было опрошено 500 взрослых в каждой стране, а также США, где было опрошено 1500 взрослых.

Общая выборка составляет 29 565 человек взрослого населения.

Этот вопрос не задавался в Китае по политическим соображениям.

Темы: опросУкраинавойнамир
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