30 тисяч цивільних українців зникли безвісти з 24 лютого – міжнародна комісія

Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти відомо про близько 30 тисяч цивільних українців, які зникли безвісти під початку повномасштабної війни Росії проти України.

Джерело: Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер в інтерв’ю Суспільному

Пряма мова: "На цей час це приблизно 30 000 осіб. І це лише цивільні особи. І натепер я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри і що вони означають".

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Деталі: За її словами, сюди можуть входити і живі люди, які були розділені зі своїми родинами; можуть бути люди, які перебувають в ув'язненні без можливості спілкуватись; можуть бути ті, хто загинув під час бойових дій, але їхні тіла не ідентифіковані, і сім'ї не знають, де вони перебувають; можуть бути діти, які були незаконно депортовані.

Бомбергер додала, що цифри продовжують зростати.

Пряма мова: "До вторгнення вже була велика кількість зниклих безвісти з 2014 року. І я вперше приїхала сюди в 2014 році, після виявлення масових поховань у Слов'янську. Але ті цифри, хоч і були високими, не були такими високими, як сьогодні. Зараз вони набагато вищі, і їхня кількість продовжує зростати.

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… Тому дуже важливо, щоб усі ці факти були перевірені в рамках судового процесу і щоб ці розслідування проводилися судовими установами".

Довідково: Станом на 19 жовтня близько 28 тисяч жителів України внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.