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30 тысяч гражданских украинцев пропали без вести с 24 февраля – международная комиссия

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 15:20
30 тысяч гражданских украинцев пропали без вести с 24 февраля – международная комиссия
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА КРЫМСОСА

Международной комиссии по вопросам пропавших без вести известно об около 30 тысячах гражданских украинцев, которые пропали без вести в начале полномасштабной войны России против Украины.

Источник: Генеральный директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер в интервью Суспильному

Прямая речь: "В настоящее время это примерно 30 000 человек. И это только гражданские лица. И пока я не уверена, кого именно включает эта цифра. Мы пытаемся понять, что это за цифры и что они означают".

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Детали: По ее словам, сюда могут входить и живые люди, которые были разделены со своими семьями; могут быть люди, которые находятся в заключении без возможности общаться; могут быть те, кто погиб во время боевых действий, но их тела не идентифицированы, и семьи не знают, где они находятся; могут быть дети, которые были незаконно депортированы.

Бомбергер добавила, что цифры продолжают расти.

Прямая речь: "До вторжения уже было большое количество пропавших без вести с 2014 года. И я впервые приехала сюда в 2014 году, после обнаружения массовых захоронений в Славянске. Но те цифры, хоть и были высокими, не были такими высокими, как сегодня. Сейчас они намного выше, и их количество продолжает расти.

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... Поэтому очень важно, чтобы все эти факты были проверены в рамках судебного процесса и чтобы эти расследования проводились судебными учреждениями".

Справка: По состоянию на 19 октября около 28 тысяч жителей Украины внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Темы: военные преступления
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