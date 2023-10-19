МЗС Словаччини може очолити політик, який брехав про війну в Україні

На посаду міністра закордонних справ Словаччини в уряді антиукраїнського Роберта Фіцо вже тривалий час розглядають колишнього голову Жилінського краю Юрая Бланара, який відзначався одіозними заявами щодо війни РФ проти України і не є кадровим дипломатом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Aktuality

Деталі: За даними порталу, його розглядали на цю посаду ще тоді, коли урядові переговори були на початковій стадії. Також розглядали кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, але він не прийняв пропозицію партії Smer-SD, яку очолює Фіцо.

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Також розглядали кандидатуру Марека Естока, який раніше працював послом Словаччини у Франції.

Раніше повідомлялось, що МЗС мав тимчасово очолити сам Фіцо, але врешті-решт йому вдалося переконати Бланара, який спочатку неохоче приймав пропозицію.

Довідково:

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Юрай Бланар є колишнім інженером без дипломатичного досвіду. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він регулярно відзначався скандальними, а інколи й брехливими заявами щодо війни.

Зокрема, він називав війну в Україні "конфліктом між Росією і США".

Як і Роберт Фіцо, Бланар виступає проти передачі Україні зброї, заявляючи, що це "послаблює оборону Словаччини".

Він стверджував, що конфлікт між Росією і Україною радикально поглибився вже "під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".

За словами Бланара, лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він також заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей, Бланар заявляв, що "Україна воює проти власного народу". Також він казав, що Україні слід зосередитись "на забезпеченні прав російськомовних мешканців".

Що було раніше:

11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України