МЗС Словаччини може очолити політик, який брехав про війну в Україні
На посаду міністра закордонних справ Словаччини в уряді антиукраїнського Роберта Фіцо вже тривалий час розглядають колишнього голову Жилінського краю Юрая Бланара, який відзначався одіозними заявами щодо війни РФ проти України і не є кадровим дипломатом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Aktuality
Деталі: За даними порталу, його розглядали на цю посаду ще тоді, коли урядові переговори були на початковій стадії. Також розглядали кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, але він не прийняв пропозицію партії Smer-SD, яку очолює Фіцо.
Також розглядали кандидатуру Марека Естока, який раніше працював послом Словаччини у Франції.
Раніше повідомлялось, що МЗС мав тимчасово очолити сам Фіцо, але врешті-решт йому вдалося переконати Бланара, який спочатку неохоче приймав пропозицію.
Довідково:
Юрай Бланар є колишнім інженером без дипломатичного досвіду. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він регулярно відзначався скандальними, а інколи й брехливими заявами щодо війни.
Зокрема, він називав війну в Україні "конфліктом між Росією і США".
Як і Роберт Фіцо, Бланар виступає проти передачі Україні зброї, заявляючи, що це "послаблює оборону Словаччини".
Він стверджував, що конфлікт між Росією і Україною радикально поглибився вже "під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".
За словами Бланара, лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він також заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".
У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей, Бланар заявляв, що "Україна воює проти власного народу". Також він казав, що Україні слід зосередитись "на забезпеченні прав російськомовних мешканців".
Що було раніше:
- 11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.
- У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.
- "Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.
Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України