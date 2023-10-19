Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Словакии может возглавить политик, который врал о войне в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 16:50
МИД Словакии может возглавить политик, который врал о войне в Украине
Юрай Бланар ФОТО: DENNIK N

На должность министра иностранных дел Словакии в правительстве антиукраинского Роберта Фицо уже длительное время рассматривают бывшего главу Жилинского края Юрая Бланара, который отличался одиозными заявлениями относительно войны РФ против Украины и не является кадровым дипломатом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Aktuality

Детали: По данным портала, его рассматривали на эту должность еще тогда, когда правительственные переговоры были на начальной стадии. Также рассматривали кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, но он не принял предложение партии Smer-SD, которую возглавляет Фицо.

Реклама:

Также рассматривалась кандидатура Марека Эстока, который ранее работал послом Словакии во Франции.

Ранее сообщалось, что МИД должен был временно возглавить сам Фицо, но в конце концов ему удалось убедить Бланара, который сначала неохотно принимал предложение.

Справочно:

ВИДЕО ДНЯ

Юрай Бланар – бывший инженер без дипломатического опыта. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он регулярно отмечался скандальными, а иногда и лживыми заявлениями о войне.

В частности, он называл войну в Украине "конфликтом между Россией и США".

Как и Роберт Фицо, Бланар выступает против передачи Украине оружия, заявляя, что это "ослабляет оборону Словакии".

Он утверждал, что конфликт между Россией и Украиной радикально углубился уже "во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".

По словам Бланара, лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он также заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стали фрагментация Украины и гражданская война".

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Бланар заявлял, что "Украина воюет против собственного народа". Также он говорил, что Украине следует сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Что предшествовало:

  • 11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией.
  • В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шесть других министров, что открывает путь для антиукраинского Фицо возглавить правительство Словакии в четвертый раз.
  • "Голос" получит пост спикера парламента, которым, скорее всего, станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: что ждать от новой власти страны-соседки Украины

Темы: Словакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

Дополнено Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта

Языковой скандал: Фарион ждет СБУ, студенты обклеили политехнику листовками, вуз отреагировал

Порошенко заявил, что сейчас не время для хайпа, игрищ и выборов

видеоВ Польше отменили концерты группы "Пошлая Моллы", чей солист обругал польский язык

У Байдена призвали Конгресс поддержать бюджетную помощь Украине почти на $12 млрд

Все новости...
Словакия
В Словакии пророссийский премьер Фицо временно возглавит МИД - СМИ
В Словакии антиукраинская партия получит Минобороны и МИД: подписано коалиционное соглашение
Всколыхнуло Закарпатье: в Словакии произошло землетрясение 5,4 балла
Последние новости
23:50
Украина помогла с эвакуацией граждан Молдовы из Сектора Газа
23:40
В Британии нашли любовные письма 250-летней давности, адресованные пленным морякам
23:29
фотоНа Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте
23:03
57-летний житель Купянска-Узлового погиб из-за российских обстрелов
22:59
Правительство назначило школьникам стипендии имени Тараса Шевченко: кого наградили
22:43
Экономические новости 7 ноября: россияне пройдут инфраструктуру на оккупированной Херсонщине, резервы сокращаются 3 месяц подряд
22:36
Зеленский: В среду ожидаем отчет ЕС по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии
22:30
В Израиле к идентификации останков жертв нападения ХАМАС привлекли археологов
22:07
С сектора Газа начали эвакуацию граждан Украины
22:00
Археологи нашли элементы метательных копий, которым может быть 31 тысяч лет
Все новости...
Реклама: