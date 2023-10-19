Зеленський розраховує, що ООН допоможе Україні із підтримкою країн Глобального Півдня

Президент Володимир Зеленський у розмові з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем висловив сподівання на збереження підтримки країнами Глобального Півдня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Зеленського

Деталі: Зеленський привітав готовність ООН надіслати представника на зустріч радників щодо "формули миру".

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"Активна участь ООН в імплементації формули миру та готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників дуже важливі для України", – зазначив він.



За словами Зеленського, після зустрічі радників у Джидді також важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати.

"Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. У цьому Україна дуже розраховує на ООН", – йдеться у повідомленні.



Раніше видання Financial Times з посиланням на західних неназваних посадовців і дипломатів повідомляло, що підтримка Заходом дій Ізраїлю щодо сектору Гази підірвала зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни Росії проти України.

Нагадаємо, Україна та держави-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру".