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Зеленский рассчитывает, что ООН поможет Украине с поддержкой стран Глобального Юга

"Европейская правда"Четверг, 19 октября 2023, 17:20

Президент Владимир Зеленский в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил надежду на сохранение поддержки странами Глобального Юга.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского

Детали: Зеленский приветствовал готовность ООН прислать представителя на встречу советников по "формуле мира".

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"Активное участие ООН в имплементации формулы мира и готовность прислать представителя Организации на следующую встречу дипломатических советников и советников по безопасности очень важны для Украины", - отметил он.

По словам Зеленского, после встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты.

"Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", – говорится в сообщении.

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Ранее издание Financial Times со ссылкой на западных неназванных чиновников и дипломатов сообщало, что поддержка Западом действий Израиля в отношении сектора Газа подорвала усилия, направленные на достижение консенсуса с ведущими развивающимися странами по осуждению войны России против Украины.

Напомним, Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне безопасности советников лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира". Они должны пройти в конце октября на Мальте.

Темы: ООНЗеленский
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