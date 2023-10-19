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Німеччина поки що не постачатиме ракети Taurus Україні - посол

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 18:07
Німеччина поки що не постачатиме ракети Taurus Україні - посол
Далекобійна ракета Taurus в польоті, фото Getty Images

Уряд Німеччини наразі не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus.

Джерело: посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді"

Деталі: Він зазначив, що українську сторону поінформували про це рішення.

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"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – підкреслив Єгер.

Водночас він додав, що одночасно з нещодавнім рішенням про Taurus з'явилася також інформація про підготовку Німеччиною пакету допомоги для України на суму в мільярд євро.

"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", – розповів посол.

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Він нагадав, що нещодавно Німеччина оголосила, що надасть Україні ще один комплекс  Patriot. Йдеться про повну систему до якої входять командний пункт, радар, кілька пускових установок і ракети.

"Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість", – додав Єгер.

Нагадаємо:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити ескалації війни.
  • Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні. 
  • Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для ураження Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим з Росією.

Дивіться інтерв'ю посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера "ЄвроПравді": Від Taurus до членства в НАТО: головні запитання до Німеччини

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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