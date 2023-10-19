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Германия пока не будет поставлять ракеты Taurus Украине - посол

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 18:07
Германия пока не будет поставлять ракеты Taurus Украине - посол
Дальнобойная ракета Taurus в полете, фото Getty Images

Правительство Германии пока не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: посол Германии в Украине Мартин Йегер в интервью "Европейской правде".

Детали: Он отметил, что украинскую сторону проинформировали об этом решении.

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"Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это – все, что я могу сказать публично по этому поводу", – подчеркнул Йегер.

В то же время он добавил, что одновременно с недавним решением о Taurus появилась также информация о подготовке Германией пакета помощи для Украины на сумму в миллиард евро.

"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США, – является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", – рассказал посол.

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Он напомнил, что недавно Германия объявила, что предоставит Украине еще один комплекс Patriot. Речь идет о полной системе в которую входят командный пункт, радар, несколько пусковых установок и ракеты.

"Так что мы продолжаем вас поддерживать, и то вооружение, которое мы поставляем, имеет реальную важность", – добавил Йегер.

Напомним:

  • Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить эскалации войны.
  • Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.
  • Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

Смотрите интервью посла Германии в Украине Мартина Йегера "ЕвроПравде": От Taurus до членства в НАТО: главные вопросы к Германии.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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