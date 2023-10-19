Росія вдарила по Херсонщині з авіації: поранені дві жінки
Четвер, 19 жовтня 2023, 18:23
Армія РФ завдала авіаудару по Херсонській області. Поранення отримали двоє людей.
Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: За його словами, зокрема по Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Тут травми дістали дві жінки.
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У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику.
Також, з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою, до лікарні доставлено жінку віком 55 років.
Крім того, у місті пошкоджено службові автівки.
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