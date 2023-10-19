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Россия ударила по Херсонщине из авиации: ранены две женщины

Евгений КизиловЧетверг, 19 октября 2023, 18:23
Россия ударила по Херсонщине из авиации: ранены две женщины
российские истребители, иллюстративное фото Getty Images

Армия РФ нанесла авиаудар по Херсонской области. Ранения получили два человека.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Детали: По его словам, в частности по Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Здесь травмы получили две женщины.

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У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику. 

Также, с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой, в больницу доставлена женщина в возрасте 55 лет.

Кроме того, в городе повреждены служебные машины.

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Еще две КАБ попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются.

Темы: Херсонская областьобстрелРосcиявойна
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