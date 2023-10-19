Россия ударила по Херсонщине из авиации: ранены две женщины
Четверг, 19 октября 2023, 18:23
Армия РФ нанесла авиаудар по Херсонской области. Ранения получили два человека.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Детали: По его словам, в частности по Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Здесь травмы получили две женщины.
Реклама:
У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.
Также, с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой, в больницу доставлена женщина в возрасте 55 лет.
Кроме того, в городе повреждены служебные машины.
ВИДЕО ДНЯ
Еще две КАБ попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются.