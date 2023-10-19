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Китай за останній рік накопичив багато ядерної зброї - Пентагон

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 18:35
Китай за останній рік накопичив багато ядерної зброї - Пентагон
одна з перших китайських ядерних ракет, Getty Images

Протягом останнього року Китай створив близько 100 ядерних боєголовок. За оцінками Пентагону, темпи нарощування Пекіном запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США.

Джерело: звіт Пентагону, присвячений політиці щодо Китаю, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Аналітики Міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше, ніж торік.

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У минулорічній доповіді Пентагон відзначав, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили, але оцінював, що той нарощуватиме ядерні сили меншими темпами й до 2035 року матиме 1500 ядерних боєголовок.

Тепер же Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після Сполучених Штатів і Росії.

Для цього КНР, імовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію – які китайська влада офіційно називає частиною досліджень "мирного атома".

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За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень цього року Росія мала 5889 ядерних боєголовок, а США – 5244.

Однак Китай відмовляється брати участь у переговорах зі США і Росією щодо обмеження ядерних озброєнь, стверджуючи, що арсенали цих двох країн набагато більші за його власний.

Теми: Китайядерна зброяСША
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