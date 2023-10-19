Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай за последний год накопил много ядерного оружия - Пентагон

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 18:35
Китай за последний год накопил много ядерного оружия - Пентагон
одна из первых китайских ядерных ракет, Getty Images

На протяжении последнего года Китай создал около 100 ядерных боеголовок. По оценкам Пентагона, темпы наращивания Пекином запасов ядерного оружия превышают предыдущие прогнозы США.

Источник: отчет Пентагона, посвященный политике в отношении Китая, который цитирует "Европейская правда"

Детали: Аналитики Минобороны США считают, что по состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, что примерно на 100 больше, чем в прошлом году.

Реклама:

В прошлогоднем докладе Пентагон отмечал, что Пекин быстро модернизирует свои ядерные силы, но оценивал, что тот будет наращивать ядерные силы меньшими темпами и к 2035 году будет иметь 1500 ядерных боеголовок.

Теперь же Пентагон прогнозирует, что Китай к 2030 году намерен разместить более 1000 ядерных боеголовок, что закрепит его статус третьей ядерной державы мира после Соединенных Штатов и России.

Для этого КНР, вероятно, будет использовать новые реакторы-размножители на быстрых нейтронах и перерабатывающие мощности для производства плутония – которые китайские власти официально называют частью исследований "мирного атома".

ВИДЕО ДНЯ

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь этого года Россия имела 5889 ядерных боеголовок, а США – 5244.

Однако Китай отказывается участвовать в переговорах с США и Россией по ограничению ядерных вооружений, утверждая, что арсеналы этих двух стран намного больше его собственного.

Темы: Китайядерное оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНа Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте

Зеленский: В среду ожидаем отчет ЕС по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии

"Шахтер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

В МИД Польши заявили, что без договоренности об эксгумации Украине "нечего мечтать" о ЕС

Дополнено Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта

Все новости...
Китай
Путин в Китае появился с ядерным чемоданом
США "отрежут" Китай от большего количества чипов Nvidia, ограничения расширят и на РФ с Ираном
Путин и Си провели длительные переговоры
Последние новости
00:48
На Полтавщине прогремели взрывы – СМИ
00:20
Зеленский: Воздушный щит Украины будет еще усиливаться
23:50
Украина помогла с эвакуацией граждан Молдовы из Сектора Газа
23:40
В Британии нашли любовные письма 250-летней давности, адресованные пленным морякам
23:29
фотоНа Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте
23:03
57-летний житель Купянска-Узлового погиб из-за российских обстрелов
22:59
Правительство назначило школьникам стипендии имени Тараса Шевченко: кого наградили
22:43
Экономические новости 7 ноября: россияне пройдут инфраструктуру на оккупированной Херсонщине, резервы сокращаются 3 месяц подряд
22:36
Зеленский: В среду ожидаем отчет ЕС по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии
22:30
В Израиле к идентификации останков жертв нападения ХАМАС привлекли археологов
Все новости...
Реклама: