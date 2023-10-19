Китай за последний год накопил много ядерного оружия - Пентагон

На протяжении последнего года Китай создал около 100 ядерных боеголовок. По оценкам Пентагона, темпы наращивания Пекином запасов ядерного оружия превышают предыдущие прогнозы США.

Источник: отчет Пентагона, посвященный политике в отношении Китая, который цитирует "Европейская правда"

Детали: Аналитики Минобороны США считают, что по состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, что примерно на 100 больше, чем в прошлом году.

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В прошлогоднем докладе Пентагон отмечал, что Пекин быстро модернизирует свои ядерные силы, но оценивал, что тот будет наращивать ядерные силы меньшими темпами и к 2035 году будет иметь 1500 ядерных боеголовок.

Теперь же Пентагон прогнозирует, что Китай к 2030 году намерен разместить более 1000 ядерных боеголовок, что закрепит его статус третьей ядерной державы мира после Соединенных Штатов и России.

Для этого КНР, вероятно, будет использовать новые реакторы-размножители на быстрых нейтронах и перерабатывающие мощности для производства плутония – которые китайские власти официально называют частью исследований "мирного атома".

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь этого года Россия имела 5889 ядерных боеголовок, а США – 5244.

Однако Китай отказывается участвовать в переговорах с США и Россией по ограничению ядерных вооружений, утверждая, что арсеналы этих двух стран намного больше его собственного.