У Нікопольському районі росіяни обстріляли гімназію та клуб

По Дніпропетровській області росіяни за день 19 жовтня здійснили ракетний удар та артилерійський обстріл.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Росіяни спрямували дві ракети на населені пункти Дніпровського району. В одному з них через атаку сталося займання. Рятувальники вогонь вже приборкали. На щастя, минулося без жертв та постраждалих".

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Деталі: Також росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району. Спрямували туди дрон-камікадзе. Поцілили по районному центру і Марганецькій громаді.

У ній пошкодили гімназію, клуб та інфраструктурний об'єкт.

Загалом в районі побиті 10 будинків місцевих і 5 господарських споруд. А ще – 2 автівки, з сонячні панелі та лінії електропередач.