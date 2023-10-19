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В Никопольском районе россияне обстреляли гимназию и клуб

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 октября 2023, 18:50
В Никопольском районе россияне обстреляли гимназию и клуб
Фото из телеграма Сергея Лисака

По Днепропетровской области россияне за день 19 октября совершили ракетный удар и артиллерийский обстрел.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Россияне направили две ракеты в населенные пункты Днепровского района. В одном из них из-за атаки произошло возгорание. Спасатели огонь уже укротили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших".

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Детали: Также россияне избивали из тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Направили туда дрон-камикадзе. Попали по районному центру и Марганецкой громаде.

В нем повредили гимназию, клуб и инфраструктурный объект.

Всего в районе избиты 10 домов местных и 5 хозяйственных построек. А еще – 2 автомобиля, с солнечными панелями и линиями электропередач.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
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