В Никопольском районе россияне обстреляли гимназию и клуб
Четверг, 19 октября 2023, 18:50
По Днепропетровской области россияне за день 19 октября совершили ракетный удар и артиллерийский обстрел.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Россияне направили две ракеты в населенные пункты Днепровского района. В одном из них из-за атаки произошло возгорание. Спасатели огонь уже укротили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших".
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Детали: Также россияне избивали из тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Направили туда дрон-камикадзе. Попали по районному центру и Марганецкой громаде.
В нем повредили гимназию, клуб и инфраструктурный объект.
Всего в районе избиты 10 домов местных и 5 хозяйственных построек. А еще – 2 автомобиля, с солнечными панелями и линиями электропередач.
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