Сили оборони знищили два російських "Сонцепьока" – зведення ГШ

Минулої доби підрозділи ракетних військ України нанесли ураження по двох важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Солнцепёк" армії РФ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу у Facebook

Деталі: Також українські ракетники вразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 13 артилерійських засобів противника.

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При цьому авіація Сил оборони завдала удару по 1 пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також українські захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Усього протягом доби відбулось понад 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Виїмка та Веселе Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Вугледар та Павлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роботине та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Веселе Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Інженерне, Антонівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.