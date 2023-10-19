Силы обороны уничтожили два российских "Солнцепёка" – сводка ГШ

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск Украины нанесли поражение по двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" армии РФ.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба в Facebook

Детали: Также украинские ракетчики поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 13 артиллерийских средств противника.

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При этом авиация Сил обороны нанесла удар по 1 пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинские защитники уничтожили 4 российских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Всего в течение суток состоялось более 70 боевых столкновений.

В целом враг нанес 8 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Выемка и Веселое Донецкой области. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищеевка и Курдюмовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роботино и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Веселое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись: Инженерное, Антоновка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.